原轉會預備會 總統道歉文翻成16族語
總統蔡英文今天主持原住民族歷史正義與轉型正義委員會預備會議，總統提到，原民會花了不少時間，將道歉內容翻譯成16族族語，以及英日文，代表國家對原住民族語言的高度重視。
今年8月1日，蔡總統代表政府正式向原住民族提出道歉。她今天在總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會預備會議」，頒發聘書給獲聘委員。
蔡總統提到，新政府上任以來，在原住民族的議題上，陸續做了許多的努力。行政院重新召開「原住民族基本法推動會」，組成蘭嶼核廢料貯存場的調查小組；原民會有把她在道歉文中提及的八大承諾一一列管，每週追蹤進度。
她並說，委員們應該有發現，座位上有一份道歉文的雙語對照版本，這是原民會花了不少時間，將道歉的內容翻譯成16族族語，以及英文、日文，代表國家對原住民族語言的高度重視。
蔡總統說，政府對原住民族語言的保障必須做的更周到。她希望行政院院會剛通過的「原住民族語言發展法」草案，到了立法院能儘快審議。她也期待，不久之後，平埔各族的語言也能受到同等的尊重。
另外，總統提到，原轉會的組成，經過4個月的民主推舉之後，原住民族各族的代表幾乎都產生了，「這是以前從來沒有人做到的事」；委員們具有相當的聲望，並且熟悉族群的文化和歷史，她相信，在未來的會議過程中，一定可以為族人爭取最大的權利。
除了各族代表之外，總統說，她也邀請7位專家學者，還有行政院政委林萬億、國史館館長吳密察加入原轉會的行列，希望借重大家的專業，讓會議運作更順利；另外，根據會議設置要點，她指派委員浦忠成擔任委員會副召集人，並由原住民族各族的代表互推出委員會另一位副召集人。1051227
(中央社)
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