大學減招 嚴長壽：潘朵拉的盒子打開了
台灣少子化問題嚴重，大學自動減招或停招因應。公益平台基金會董事長嚴長壽今天表示，他10多年前就告訴政府，這是一個潘朵拉的盒子，一旦打開了，辦學者的土地和投資收不回來，老師拚了命念博士卻失業，各方皆輸。
提供中小學生線上學習的「均一教育平台」今天舉行成果發表會，嚴長壽在活動結束後，媒體問他關於少子化造成大學減招的問題，他表示，目前只是在應戰，人不夠就縮減幾個系，但更重要的是學習的教育內容趕不上世界趨勢，很多科系都要重整。
嚴長壽說，台灣的高等教育結構有很大問題，太多人容易進大學，然後技職學校一個一個變科技大學，有一部分空掉了，教育領導者如不能將國內大學教育調整到與世界未來發展方向一致，那麼只是不斷在應付問題，無法讓台灣更有競爭力。
國內大學太多，面臨少子化時「手足無措」。嚴長壽說，這個潘朵拉的盒子一旦打開了，辦學者、老師及學生全盤皆輸。他建議，政府應該讓學校有可以退場的機制，讓大學可以變成學院、學院變成專科，放棄不是強項的辦學內容，是更具體的改革方向。
至於新竹光復中學師生穿納粹服裝事件，嚴長壽表示，台灣整個社會對於世界局勢相當漠視，既使是現在發生的戰爭，都缺乏真實去認識和探究背後問題的能力。光復中學只是很遺憾地「被暴露」了這件事情，但不單單只是老師和學生有問題，還包括整個社會都有問題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。