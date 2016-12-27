大學減招，嚴長壽：潘朵拉的盒子打開了

公益平台基金會董事長嚴長壽。（林志成攝）

台灣少子化問題嚴重，大學自動減招或停招因應。公益平台基金會董事長嚴長壽今天表示，他10多年前就告訴政府，這是一個潘朵拉的盒子，一旦打開了，辦學者的土地和投資收不回來，老師拚了命念博士卻失業，各方皆輸。

提供中小學生線上學習的「均一教育平台」今天舉行成果發表會，嚴長壽在活動結束後，媒體問他關於少子化造成大學減招的問題，他表示，目前只是在應戰，人不夠就縮減幾個系，但更重要的是學習的教育內容趕不上世界趨勢，很多科系都要重整。

嚴長壽說，台灣的高等教育結構有很大問題，太多人容易進大學，然後技職學校一個一個變科技大學，有一部分空掉了，教育領導者如不能將國內大學教育調整到與世界未來發展方向一致，那麼只是不斷在應付問題，無法讓台灣更有競爭力。

國內大學太多，面臨少子化時「手足無措」。嚴長壽說，這個潘朵拉的盒子一旦打開了，辦學者、老師及學生全盤皆輸。他建議，政府應該讓學校有可以退場的機制，讓大學可以變成學院、學院變成專科，放棄不是強項的辦學內容，是更具體的改革方向。

至於新竹光復中學師生穿納粹服裝事件，嚴長壽表示，台灣整個社會對於世界局勢相當漠視，既使是現在發生的戰爭，都缺乏真實去認識和探究背後問題的能力。光復中學只是很遺憾地「被暴露」了這件事情，但不單單只是老師和學生有問題，還包括整個社會都有問題。

(中時)