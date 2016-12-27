藝術設計類競賽頒獎 亞大得獎數蟬聯第一

亞大視傳系碩士生劉經瑋（右2）近來嶄露頭角，2年來共獲25件國際大獎，今天北上領獎，與教育部高教司次長朱俊彰（左2）、亞大校長蔡進發（左1）等師長合影。（林欣儀攝）

亞洲大學參加教育部藝術與設計類國際競賽，得獎數連續3年獲得全國高教體系第一，校長蔡進發（前排左6）率同亞大師生，接受教育部高教司次長朱俊彰（前排右6）頒獎。（林欣儀攝）

教育部27日舉辦「台灣學生參加藝術與設計類國際競賽」頒獎典禮，亞洲大學共有學生32人次、10件作品獲獎，得獎數名列全國高教體系第一名，獲頒獎金40萬元。值得一提的是，視覺傳達設計系碩士生劉經瑋已連續3年獲得紅點獎，表現最傑出。

此獎項是教育部為鼓勵台灣學生參加國際競賽，特別選定全球47項設計競賽為標的，得獎者可參加評比，至今邁入第11年。亞大創意設計學院院長謝省民說，今年亞大獲獎的10件作品皆獲2015年德國紅點傳達設計獎，其中，以台灣北港朝天宮為主的「朝天解構立體書」出版品設計與「生命的符號」海報設計2件作品還榮獲最佳獎。

表現傑出的劉經瑋近年來在國際設計大賽中嶄露頭角，細數他獲獎的作品，先以「包包流浪記」獲日本插畫大賽全場大獎的首獎、2014德國紅點獎及奧地利、倫敦等12項國際插畫獎；去年再以具台灣味的烏魚子包裝設計「捕獲野生烏魚」，一口氣拿下2015德國紅點、比利時pentawards金獎等12個國際獎項。

再接再厲，劉經瑋今年設計「Tea Fans」包裝，在古老茶文化中添入新構想，再獲2016德國紅點獎，總計他在2年時間內奪下25件國際大獎，對於如此優異表現，劉經瑋特別感謝亞洲大學，他說，學校提供自由創意空間，才能做出很多好作品，並獲得世界肯定。

還沒畢業，已經是國際專業插畫設計師的劉經瑋說，接下來除繼續完成學業，並會全新投入插畫設計工作，首件得獎作品《包包流浪記》繪本將於今年10月出版，也常受邀到國外演講、參加講座，上月就曾赴維也納舉辦講座。

亞大校長蔡進發指出，近7年來，創意設計學院鼓勵學生積極參與國際設計競賽，繳出亮麗成績，連續3年獲得教育部獎助國際競賽名列高教體系第一名，除了老師用心指導，學校也常舉辦相關的國際性演講，拓展學生視野、累積學生的創意設計實力。

(中時)