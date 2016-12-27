台塑環境事故 越官方促善後賠償

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越南副總理張和平日前發布公文，要求河靜和順化等4省當局，加快對受到海洋環境事故直接影響民眾的賠償進度，必須在農曆春節前完成，以利民眾恢復正常生活。

台塑河靜鋼廠今年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，遭當地政府罰款5億美元。越南政府提前把約1.5億美元賠償金額撥款給受損的河靜（Ha Tinh）至順化（Hue）中部4省當局，以利展開賠償工作。

根據政府所批准的賠償方案，各地當局10月開始依照4月至9月損失情形提撥給受損民眾，民眾從事捕撈、養殖業、鹽業、沿海水產經營、漁業後勤服務業、水產品收購和沿海貿易旅遊業7種行業將獲賠。

越南「民智報」新聞網站報導，張和平（Truong Hoa Binh）日前指示河靜至順化4省當局加快第一波對受損民眾的賠償金支付，必須在農曆春節前完成，讓民眾恢復正常生活與生產經營活動。

此外，張和平要求相關部門加強宣導工作，包括宣傳中部海洋環境至今基本達到安全標準、事故善後賠償進度以及處理和監控台塑改善違規行為等，讓民眾了解與掌握相關資訊。

他還要求衛生部等相關部門配合，繼續採樣送驗，評估與公布深海魚類是否安全食用，以利漁民捕撈作業。1051227

(中央社)