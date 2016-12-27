舒淇否認懷孕 笑稱只懷著不安的心

影星舒淇今天出席電影宣傳活動，被問到外界好奇的懷孕一事，她先笑說，「我現在揣懷著不安的心情坐在這裡。」之後接受平面媒體聯訪時，又直言「我沒有懷孕」。

電影「健忘村」今天舉行發佈會，監製李烈、葉如芬、導演陳玉勳、片中主演舒淇、王千源、林美秀等人都出席宣傳。

電影故事講述某個村莊突然出現了「忘憂神器」，可以忘記任何想忘記的事情，卻引發了村子裡一連串的危機。舒淇介紹電影，「明明很好笑的事卻很想哭，明明是很嚴肅的事又會很想笑。」

導演陳玉勳在記者會上也戴上劇中的「忘憂神器」，被問到想忘記什麼事情、回到什麼時期，他笑說，「想回到我是梁朝偉的時候。」讓主持人黃子佼不經「吐嘲」，「那可能要回到很多輩子以前。」

舒淇之前傳出懷孕消息，外界都很好奇是否屬實，黃子佼也在記者上提問，她笑著連說3次，「我現在揣懷著不安的心情坐在這裡。」沒有正面回答，而她今日上衣寬鬆，也引人聯想。不過，在記者會後平面媒體聯訪時，舒淇直言，「我沒有懷孕，還有我不談私人感情。」阻止大家繼續追問。

舒淇接著又笑說，「但我可以談我和導演的恩怨情仇。」她提到，有一幕被導演綁在一個很高的柱子上，還要投入感情演戲，直呼「被導演整慘了」。監製葉如芬還透露，當時舒淇還大喊，「我是聶隱娘耶，怎麼可以把我綁在這裡。」逗笑在場的人。

陳導則稱讚舒淇的好演技，「她前一秒還在說笑話，下一秒就能掉淚。」透露她平時在劇組都扮演開心果的角色，很愛在現場胡鬧，但拍戲時相當認真，只不過一下戲就變成「虎姑婆」了。1051227

(中央社)