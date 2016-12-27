六福集團駙馬爺、會計師涉內線交易遭起訴

六福集團「駙馬爺」、六福開發董事賴振融涉嫌於2011年知悉六福開發轉虧為盈消息後，趁財報公開前購入自家股票，擬制性獲利92萬；另協辦簽證財報的安侯建業會計師吳秋華，也在財報公布前，以妻子廖麗櫻找人頭買股獲利230萬，涉嫌內線交易。台北地檢署今依違反證交法起訴賴、吳、廖3人。

賴振融是六福集團總裁莊秀石獨生女、集團執行長莊豐如的丈夫，案發後已認罪，並已繳回不法所得92萬，檢方依法請求從輕量刑。

另吳秋華1999年、42歲時接任安侯建業會計師事務所所長，是當年國內前五大事務所中最年輕的所長；吳秋華2011年負責簽證六福開發財報，卻涉嫌透過人頭在財報公布前買進六福開發股票，持有1個月後待股價上漲拋售獲利230萬元。

檢方指出，2011年8月間，原本小幅虧損的六福開發，因過去幾年認列損失未如預期，遂透過會計調整認列減損迴轉利益，致財報會計項目由虧轉盈；財報公布後果然帶動股價，1個月內六福開發股票即從每股15.4元，漲到近20元。

財報是8月底發布，但賴振融與吳秋華夫婦卻涉嫌在重大利多訊息發布前，分頭購入六福開發股票，涉嫌內線交易。

(中時)