六福集團駙馬爺、會計師涉內線交易遭起訴
六福集團「駙馬爺」、六福開發董事賴振融涉嫌於2011年知悉六福開發轉虧為盈消息後，趁財報公開前購入自家股票，擬制性獲利92萬；另協辦簽證財報的安侯建業會計師吳秋華，也在財報公布前，以妻子廖麗櫻找人頭買股獲利230萬，涉嫌內線交易。台北地檢署今依違反證交法起訴賴、吳、廖3人。
賴振融是六福集團總裁莊秀石獨生女、集團執行長莊豐如的丈夫，案發後已認罪，並已繳回不法所得92萬，檢方依法請求從輕量刑。
另吳秋華1999年、42歲時接任安侯建業會計師事務所所長，是當年國內前五大事務所中最年輕的所長；吳秋華2011年負責簽證六福開發財報，卻涉嫌透過人頭在財報公布前買進六福開發股票，持有1個月後待股價上漲拋售獲利230萬元。
檢方指出，2011年8月間，原本小幅虧損的六福開發，因過去幾年認列損失未如預期，遂透過會計調整認列減損迴轉利益，致財報會計項目由虧轉盈；財報公布後果然帶動股價，1個月內六福開發股票即從每股15.4元，漲到近20元。
財報是8月底發布，但賴振融與吳秋華夫婦卻涉嫌在重大利多訊息發布前，分頭購入六福開發股票，涉嫌內線交易。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。