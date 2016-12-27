職棒生涯完全燃燒 日職來季的40歲老將

締造日職400救援的中日隊岩瀨仁紀。（美聯社資料照）

職業體壇的2016年代表詞就是「失去」，日本職棒今年也有多名老將退休，包括43歲的DeNA隊三浦大輔與41歲的廣島隊黑田博樹等兩名最知名的「大叔」球員，但日職來季仍有8名40歲以上的老將繼續奮戰，他們有明確追逐的目標，希望職棒生涯的最後階段能完全燃燒。

生涯累積402次救援成功的中日隊左投岩瀨仁紀，11月才剛滿42歲，是來季日職現役球員年紀最大的球員，他2014年季中因左手肘傷勢休兵，直到2016年球季才復出，但今年4月相隔612天再度登板，表現卻不如預期，本季只出賽15場、主投10.1局、戰績0勝2敗2中繼成功、自責分率6.10。

岩瀨年薪從2014年的3億日圓，一口氣掉到如今的5000萬日圓，看到三浦大輔與黑田博樹等同輩老將退休，已達到400次救援成功里程碑的他，卻選擇堅持，只為不留遺憾，更希望以老將身分為中日隊奉獻。生涯已出賽904場的他，是日職排名第3多，明年球季目標鎖定排名第2的金田正一（944場）與紀錄保持人米田哲也的949場比賽。

羅德隊井口資仁。（翻攝自羅德隊官網）

曾赴美挑戰大聯盟的羅德隊內野手井口資仁，日職生涯從大榮鷹隊（現軟銀隊）開始，生涯在大聯盟4年，轉戰白襪、費城人、教士等隊，留下打擊率0.268、44轟、205打點，2009年返回日職後，仍有單季23轟的表現，近兩季出賽場次雖都不到100場，今年以代打為主，還有打擊率0.257、5轟、34打點，對羅德連兩季打出洋聯前3名做出不小貢獻。

樂天隊松井稼頭央在2013年經典賽時的英姿。（本報資料照）

與井口資仁有類似經歷的40歲以上老將，還有樂天隊的松井稼頭央與阪神隊的福留孝介。41歲的松井，本季因傷只出賽56場，是他日職生涯最少的一年，繳出打擊率0.213、2轟、13打點，也是生涯最差，他下季年薪寫下樂天隊史最大跌幅9000萬日圓、成為7000萬日圓，他日、美生涯合計2683安，儘管有難度，他仍朝3000安邁進。

阪神隊福留孝介2012年效力MLB白襪隊時期。（本報資料照）

明年4月將滿40歲的福留孝介，職業生涯有如倒吃甘蔗，本季出賽131場，竟有103場擔任第4棒，繳出打擊率0.311、11轟、59打點，先在6月締造日職1500安與日美合計2000安、7月還締造日職最年長「完全打擊」紀錄。即將滿40歲的他，季末還獲得3000萬日圓加薪，來季不僅繼續貢獻攻守佳績，還要扮演阪神重返榮耀的重要角色。

廣島隊新井貴浩是今年央聯MVP。（美聯社資料照）

倒吃甘蔗的還有上季重返廣島隊的新井貴浩，生涯雖一度陷入低潮，但本季繳出打擊率0.300、19轟、101打點，不但助廣島隊打下央聯冠軍，更在39歲這年獲選MVP，成為央聯史上最年長的MVP，來季年薪再度突破1億日圓，即將於明年1月滿40歲的他，仍備受期待。

曾在2001年拿下洋聯打擊王的羅德隊福浦和也，距離生涯2000安只剩68安，中日隊荒木雅博也鎖定2000安，距離僅39安，兩人都為了生涯里程碑奮戰。此外，生涯曾效力橫濱、養樂多的捕手相川亮二，上季轉戰巨人，在陣中主戰捕手阿部慎之助選擇不再擔任捕手、加藤健離隊後，將扮演重要的傳承角色。

(中時電子報)