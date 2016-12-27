國防部：遼寧號預計傍晚扺達海南島基地

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國防部今(27)日表示，為使國人安心，國防部掌握中共遼寧號航母編隊動態，預判今日傍晚前後會抵達其預訂之海南島基地，未來動態國防部會密切關注。

據了解，遼寧號會進駐海南島三亞航艦基地。

遼寧號在通過宮古海峽後，25日晚間8時沿我國東南防空識別區外20浬南下，經巴士海峽航行，26日早晨9時通過屏東鵝鑾鼻南方90浬，下午2時經我東沙島東南海域續向西南航行，27日執行跨海區訓練任務，由於南海有颱風形成，因此先進駐海南島三亞航艦基地。

(中時)