蔡英文送花致意 傅達仁冷回
資深主播傅達仁親自上書總統蔡英文，要求修法安樂死議題，今（27日）舉行新書發表會兼生前追思會，受訪時再度強調安樂死法案是人道、不分藍綠且有關全民福祉的法案，希望安樂死修法盡快實現。
傅達仁上書蔡總統陳請通過安樂死法案，不僅獲得總統府回函，今日新書發表會蔡總統更特地送花籃致意，對此傅達仁妙回：「送花籃是一個形式，我希望事情能很快實現，我當然希望我能享受到，做第一個首例，如果享受不到，希望大家繼續努力。」也透露自己心目中的安樂死法案，需80歲以上老人且自願，年輕人要2位醫生證明患絕症，才適合安樂死法案。
見到包括紀政、李恕權、顧安生等各界好友齊聚一堂，讓傅達仁感動不已，表示自己因為孤兒身分，很少掉眼淚，但今天掉了好多，希望上帝能伸手照顧所有的老病者，還有他們的家人，不光是他自己。
傅達仁自稱是「刀疤老八」，開過八次刀，近來又因頻繁進出醫院，加上看見徒弟在安寧病房打點麻藥、被動活著，因此對安樂死議題特別有感觸，「我們要解決全民痛苦，不要老是做全世界僱外傭最多的國家。」
(中時電子報)
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