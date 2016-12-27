高衣Q成時尚焦點 凱特手上卻老包OK繃
英國威廉王子嬌妻凱特向來以優雅氣質著稱，每回總以無可挑剔的穿搭和修剪整齊的指甲驚豔四座，不過凱特總是會有奇怪的割傷與擦傷，讓她手上似乎老是包著OK繃。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，無論是出席耶誕早晨禮拜或是拜訪慈善機構，劍橋公爵夫人凱特的手指或大拇指經常包著不美觀的膚色膠布。
凱特上個月出席電影「遇見街貓BOB」（A Street Cat Named Bob）首映會，與搖身成為電影明星的街貓Bob相見歡後，右手上的OK繃也引發許多臆測。
王室人員閉口不談凱特手上的OK繃是否與這隻明星貓有關。
不過，Bob似乎與凱特手上的傷無關，因為多年來，凱特在眾多不同場合，都被拍到手上包著OK繃。
早在2008年，凱特離開倫敦高檔夜店Boujis時，就被拍到右手大拇指纏著膠布。
最近一次則是出席耶誕禮拜時，左手大拇指包著裸色膠布。
凱特11月與Bob相見歡後的隔天早上，左手也貼上大塊膠布，幾週後在自然歷史博物館（Natural History Museum）出席兒童茶會時，其他地方又出現別的傷口。
凱特8月造訪盧頓（Luton）青年慈善機構Youthscape時，左手大拇指上的OK蹦破壞了她完美的夏日裝扮。
2015年1月早晨在肯辛頓宮（Kensington Palace）享用咖啡時，手上也同樣纏著膠布。（譯者：中央社劉文瑜）1051227
(中央社)
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