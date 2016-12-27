韓執政新世界黨分裂 另立改革保守新黨

南韓執政黨新世界黨29名國會議員今天在國會召開記者會，正式宣佈退出新世界黨，創建暫名「改革保守新黨」，決心捍衛自由民主，團結國民，共建溫暖的和諧社會。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，退出新世界黨的國會議員包括鄭柄國、朱豪英、金武星、劉承旼等29名議員。

新世界黨內部存在著力挺朴槿惠總統的親朴派系和非主流反朴派系，平時就水火不容。這次國會通過對朴槿惠總統的彈劾案，黨內非主流反朴派系扮演關鍵角色，挺朴和反朴兩陣營對峙更趨明顯，在黨鞭競選過程中，親朴派鄭宇澤壓倒了反朴派羅卿瑗，最終導致反朴派集體退黨。

退黨議員在記者會上發表創黨宣言指出，改革保守新黨將成為保守陣營的新核心，積極穩妥有序推進改革，捍衛自由民主，團結國民共建溫暖的和諧社會。

據報導，創黨宣言指出，新世界黨內「親朴派」霸權主義勢力忘掉保守的真正價值，失信於民。

宣言表示，「我們的選擇將成為使得彈劾總統的國之不幸，轉換為推動民主發展和國家改革的轉捩點。改革保守新黨將使真正的保守派在下一屆總統大選中獲勝而履行責任。」

根據南韓國會法，擁有20名國會議員以上的政治團體可在國會組建交涉團體，在國會參與各黨派之間的協商。

在國會登記為院內交涉團體後，「改革保守新黨」將召開議員大會，並選出黨鞭。

報導指出，當初表達退黨意願的反朴派國會議員共有35人，包括羅卿瑗在內的部分議員將於下月初參加「第二批退黨行動」。1051227

(中央社)