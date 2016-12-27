遼寧號動態 國防部：預判傍晚抵海南島

共軍遼寧艦編隊赴西太平洋首次開展遠海訓練，國防部表示，中共遼寧號預判今天傍晚會抵達海南島基地。

國防部今天表示，為使國人安心，國防部掌握中共遼寧號航母編隊動態。國防部指出，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，於25日晚間8時沿我國東南防空識別區外20浬經巴士海峽航行，26日上午9時通過屏東鵝鑾鼻南方90浬(約150公里)續向西南航行，我方均有預置海、空兵力全程警戒、監偵與應處。

國防部長馮世寬上午也證實，確實有派遣RF-16戰機監偵。根據國防部最新掌握的動態，遼寧號預判今天傍晚前後會抵達其預訂的海南島基地，未來動態國防部也會密切關注。1051227

(中央社)