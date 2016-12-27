走私菲律賓柚子菸酒 東港漁船栽了

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屏東東港籍漁船「華國16號」到菲律賓總統杜特蒂故鄉達沃市，買了16箱柚子、488包香菸及23瓶酒類，進港時被東港安檢所查獲，依法函送屏東縣政府及海關裁處。

海巡署第六岸巡總隊東港安檢所表示，「華國16號」疑似進入菲國海域後關閉漁船監控系統，船進東港碼頭時，安檢即發動檢查，在船長室及機艙查獲菲律賓柚子16箱(合計83.4公斤)、香菸488包及酒類23瓶、合計19.25公升。

安檢所表示，依規定，每位船員規定攜帶酒類不可超過5公升，菸不可超過50包，船上只有3人，顯然違法。

安檢所通報農委會動植物防疫檢疫局查驗，並依「菸酒管理法」及「海關緝私條例」將船長函送屏東縣政府及海關偵辦。1051227

(中央社)