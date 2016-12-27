南韓透過國際刑警通緝崔順實女兒

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南韓親信門獨立檢察組發言人李圭哲今天在記者會上表示，已於今天敦請國際刑警組織對親信門主角崔順實的女兒鄭尤拉發出紅色通緝令。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，紅色通緝令是對已簽發拘留狀的重犯嫌疑人發佈的國際通緝通報。

南韓獨立檢察組20日以涉嫌走後門、上大學妨礙招生工作為由，提請法院簽發鄭尤拉的拘留狀並獲批。

據報導，獨立檢察組據此請求德國檢察機構提供司法協助，21日下令通緝鄭尤拉，還要求外交部勒令鄭尤拉於限期內交出所持用的護照。

當鄭尤拉的護照被南韓外交部吊銷作廢後，她在德國就淪為非法滯留者，德國政府當局便可以將她驅逐出境。

鄭尤拉已在德國聘請律師，以因應獨檢組調查。鄭尤拉在南韓國內所聘律師李炅在前一天表示，建議鄭尤拉儘量主動回國接受調查。1051227

(中央社)