傳內閣微調 林全：目前無此規劃

行政院長林全（中）27日與媒體茶敘，對於外界關心內閣微調，林全表示目前沒有規劃，但隨時檢討。他也自嘲民調滿意度始終比總統蔡英文低，但表示會認真思考民眾對政府施政的感受。中央社記者王飛華攝 105年12月27日

行政院長林全今天與媒體茶敘，對於外界關心內閣微調，林全表示目前沒有規劃，但隨時檢討。他也自嘲民調滿意度始終比總統蔡英文低，但表示會認真思考民眾對政府施政的感受。

媒體在茶敘時詢問，日前傳出行政院副院長林錫耀將接總統府秘書長，林全聽後轉向坐在他右手邊的林錫耀笑問，「副院長要離開應該要經過我同意吧？」

林全表示，目前沒有這種事情，「內閣問題大家一直在問，我都是標準答案，以後應該用錄音機放出來」。他表示內閣隨時都在檢討，但目前沒有調整的規劃和作法，「這個答案目前沒有改變。」

被問到最新民調出爐，林全民調滿意度24％，低於蔡總統的27％。林全自嘲，「我的民調低於蔡總統，這好像自始以來都是如此，所以沒有什麼異常的狀況需要去解釋」。

林全表示，他有注意到民調滿意度不高，會認真思考民眾對政府施政的感受。但公共政策必須長期對社會有幫助，有時短期會有困擾或爭議，過去一段時間因為太多改革措施或制度性調整，難免對某些人造成衝擊，很難讓大家滿意。

他表示，就以勞基法修正來看，雖然是希望改善勞工的工作條件，但還是有勞團認為不夠，另一方面業界抱怨造成經營上困境，可以看到制度改革本來就不容易。但修法應該看未來5年、10年勞動條件是否有改善，如何和國外先進國家接軌。

林全表示，許多調整短期內衝擊比較大，很難讓社會滿意，但不會以此為藉口，就忽略滿意度低的問題，會盡量溝通，多傾聽反對意見，聽過後判斷、取捨。

他表示，政府不可能討好每一個人，至少虛心傾聽、審慎判斷，相信對國家長遠有利，義無反顧還是要去執行，會以此原則自我要求與期許。任何修法不免讓某些人不滿意，但要儘量做到讓不滿意降到最低，應該還有很多努力空間。

林全也表示，520以來，行政院主要工作是盤整政權輪替後的相關問題，但在明年度期待看到更多建設，或在新預算通過後，行政院做法能有更好的論述和長遠規劃。「明年是建設年」，是關鍵的1年。

此外，台灣智庫今天公布民調，被問到美、中、日3國，應與哪個國家保持密切的關係較重要？42.1%選擇美國、25.8%選擇中國、13.7%選擇日本。

林全對此表示，不論是美國、日本或對岸都非常重要，希望保持友好關係，希望台灣和三邊的關係發展都是正向、持續推進，沒有專注於任何一方。民調只是顯示出社會大眾對這些對象不同的偏好程度，但有偏好程度不代表是彼此排斥。台灣要和國際友善，對影響經濟和社會往來關係密切的國家，更是要儘量採取友善方式來處理對外關係。1051227

(中央社)