「皮草＋豹紋」悲劇 網曝高圓圓最想毀掉的一組圖

網上近來流傳高圓圓早期拍的舊照。（圖／取材自微博）

高圓圓一身皮草搭配豹紋的造型，被笑虧不忍直視。（圖／取材自微博）

高圓圓和趙又廷婚後生活幸福，令人稱羨。（圖／中時資料照）

大陸女星高圓圓外型亮麗、氣質出眾，是許多人心中的女神，和趙又廷婚後生活又幸福，令人稱羨，近日網上卻流傳一組號稱「高圓圓最想毀掉的一組圖」，只見她一身皮草搭配豹紋的裝扮，看來有點滑稽，讓粉絲笑稱「得罪造型師了嗎？」

微博近日流傳一組高圓圓早期拍的一組照片，畫面中，女神穿著膚色貼身衣、再披上黑色皮草外套，加上下半身高腰豹紋褲，造型讓人不忍直視，儘管女神擺出時尚Pose，但看來仍有些彆扭，讓博主不禁吐槽這是高圓圓最想毀掉的一組圖，並強調「女明星請不要輕易嘗試皮草和豹紋，一不小心會失足」。

照片一PO出，不少網友紛紛留言笑虧「我都想替她毀了這圖，別說她自己」、「我的天，這褲子」、「賠我女神」，但也有許多人跳出來幫高圓圓說話，「臉還是美的」、「不管穿啥，女神就是女神」。

(中時電子報)