《星戰》莉亞公主心臟病發 老媽媽急發推特說…
在《星際大戰》系列電影中，飾演初代莉亞公主兒而爆紅的女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)，聖誕節前夕傳出讓人擔心的消息，現年60歲的她搭機從倫敦前往美國時，突然心臟病發，呼吸一度中止，好在機上有醫護人員幫忙CPR，才讓她撐到下機，送往洛杉磯醫學中心急救，消息一出，雖然全球無數人為她禱告，然家人遲遲無法證實她已度過危險期，使得影迷們擔心不已，而昨天，嘉莉的母親終於在推特親自說明狀況。
嘉莉費雪心臟病發後，一直沒有進一步的消息傳出，不禁讓人擔心，直到她的演員母親、今年高齡84歲的黛比雷諾斯，昨(12/26)終於發了推特，證實嘉莉目前狀況回穩，「如果有什麼新狀況的話，我們會與大家分享的」，盼眾人不要太擔心，也感謝所有為「莉亞公主」加油打氣的朋友及粉絲，謝謝大家為她的女兒禱告，而「天行者路克」飾演者、也是嘉莉的老夥伴馬克漢米爾(Mark Hamill)，得知消息後也發文為她加油，祈禱她快點康復出院，粉絲則紛紛留言，已相當Star War的方式祝福「願原力與她同在」。
(中時電子報)
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