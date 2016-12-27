深化台日交流 神边旭高校2生赴家齊參與短期課程

仁泉優香（左）、白石優里香（右）在家齊高中著傳統服飾介紹家鄉廣島。（黃文博攝）

為深化台日教育文化交流，家齊高中去年12月與廣島姐妹校神边旭高校聯合推動短期交換學生計畫，兩校各自甄選兩名同學赴對方學校深度交流兩周，實際體驗在地校園生活與高中課程，並由學校師生輪流擔任接待家庭，提供有別於教育旅行團的另類學習機會。

而日本去年參與過交流計畫的仁泉優香，今年再度爭取機會通過校內甄選，與另一位2年級的同學白石優里香，於12月19日起至29日，來到家齊高中參與短期課程體驗交流，家齊規畫高中職特色課程，包含語言實驗班的第二外語、外籍教師英文口語訓練、歷史科的寧南旅人走讀、流行服飾科的立裁課程、餐飲科的聖誕大餐製作、果雕及烘焙課程等，讓兩位日本學生徹底感受到家齊課程的多元豐富。

除了校內課程，家齊還安排兩位日本交換生跟著英文多元選修繪本課程師生，赴國小進行語言交流，體驗披薩DIY異國料理，兩位交換學生也藉此分享廣島的歷史文化，更準備千紙鶴的摺紙小禮物，為口埤國小師生帶來聖誕驚喜。

其中仁泉優香十分嚮往台灣的求學環境，已經決定來年申請來台就讀大學，仁泉優香希望未來能夠擔任醫護人員或是地勤人員，目前正積極學習中文，期待能順利獲得獎學金的補助。

(中時)