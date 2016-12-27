渣打銀行搶案 嫌犯黃國強起訴

台北市復興北路渣打銀行12月7日下午遭49歲港籍男子黃國強持刀、撒胡椒粉企圖行搶，所幸行員機警立即按下警鈴，讓歹徒分文未得、落荒而逃。警方10日凌晨逮到黃國強，發現他來台近30年，在茶餐廳上班，月領55K，卻因嗜賭積欠上百萬元，才鋌而走險犯案，台北地檢署今依強盜未遂罪起訴他。

(中時)