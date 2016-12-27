免照！ 柬埔寨未來境內騎車皆無須駕照

未來在柬埔寨騎車，竟然都不需要駕照了？（圖/美聯社）

柬埔寨王國（Kingdom of Cambodia）今日通過極富爭議的交通法規，在國會絕對多數贊成下，正式取消未來境內騎乘機車的駕照，並降低騎車的最低年齡限制至15歲。柬國官方認為，有無駕照並不是最重要的議題，民眾能否理解交通法規並遵守才是關鍵，此一法規通過後，立刻引起反對團體的反彈，認為這是拿人民的性命當賭注的錯誤作為。

據金邊郵報（The Phnom Penh Post）報導，自今年1月起就引發爭議的柬埔寨新型交通法規，如今在政府的強勢領導下，以93票壓倒性票數在國會通過。這表示未來柬國境內所有持有125c.c及以下排氣量的機車騎士，將不需要駕照即可上路，並同時降低騎車的年齡門檻至15歲。交通部長孫占托（Sun Chanthol）表示，「（交通事故）與有無駕照無關，是民眾與騎士能否理解法規，未來將會透過像電視廣告等公眾平台來教育大眾正確的駕駛觀念。」面對政府強勢通過法令，引起國內眾多公民團體的抨擊，認為取消駕照又降低年齡限制，不但不能解決問題，反而會引起更多的狀況。

柬埔寨現任首相洪森挾著強勢國會力量，廢除未來境內所有125c.c及以下的機車駕照。（圖/美聯社）

柬埔寨現任總理洪森繳完罰款後，前往騎著自己的機車。（圖/美聯社）

過去當此法規的草案剛被提出時，金邊郵報曾做過一次柬國現狀的統整，彙整為3大狀況：一、柬埔寨王國境內共有270萬名機車騎士，但在此命令提出以前，實際持有駕照者居然僅有15萬7千人；二、不到3成的騎士知曉法令規定，往往造成眾多意外、甚至死亡事故；三、柬國的機車駕照工本費為新申辦者15美元（約495台幣）、換發10美元（約330台幣）；汽車駕照則是新申辦者45美元（約1,485台幣）、換發15美元（約495台幣），但因教育程度和交通建設不良，民眾多半得透過中介業者或他人協助申辦，造成規費往往是2至3倍之高。

雖然以外界和部份公民團體的眼光來看，很難想像這個法規的用意，柬埔寨官方認為，全面取消駕照可能是目前最好的選擇，畢竟在城鄉發展差距極大的柬國，新法規能讓更多鄉村的居民免於被剝削或欺騙的可能。但反對黨認為，這次法案只是一種多數暴力下的產物，政府該做的應該是增強鄉村的服務，而不是用取消駕照來「解決」問題。

(中時電子報)