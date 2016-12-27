Global Mall與台鐵合作「旅人鐘塔」 整點響起

Global Mall與台鐵合作「旅人鐘塔」，Global Mall副總經理石傳捷今出席落成揭幕儀式。（郭家崴攝）

Global Mall從2010年起進駐板橋、新左營和南港車站創造軌道經濟，近來花2個多月、斥資千萬元在3個車站打造3座「旅人鐘塔」裝置藝術，今天（27日）在板橋車站舉辦落成揭幕儀式，Global Mall副總經理石傳捷表示，鐘塔是車新地標，可供旅客駐足觀賞、休憩遊逛。

鐘塔高400公分、寬200公分、重250公斤，採用瑞士梅花表搭載瑞士天文台官方認證的全自動機芯與簡潔面盤設計，每個整點會有捷克作曲家德佛札克《Going Home》40秒音樂。為了預祝台鐵明年130周年，Global Mall針對會員推出優惠，31日前在3個車站消費，發票數字後3碼為130至服務台登記，可獲5點紅利點數。

Global Mall目前全台6店今年年營收近百億元，明年目標要超過百億元，目前除了新北中和和屏東市兩店外，其他4店都是車站型商場。明年第二季還會開設林口A9，2019年上半年則會再加入高鐵青埔站的A19，可見軌道經濟是趨勢。

旗下車站型商場中，目前以板橋車站年營收超過20億元排名冠軍，其次今年中開幕、預計年營收可達6億元的南港車站，其後是新左營車站和桃園A8，4店平均餐飲營業面積超過60％，餐飲業績可達72至75％。在面臨眾多購物中心和Outlet林立圍攻下，石傳捷認為要發揮優勢和經營涉略，扎實經營、加強體驗行銷，就能做出市場區隔。

(中時)