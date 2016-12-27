安倍訪珍珠港 陸：作秀無法實現和解
日本首相安倍晉三將訪問珍珠港，可能只慰靈、不道歉。中國大陸外交部發言人華春瑩今天對此表示：「不管怎麼作秀，只有真誠的反思才是實現和解的鑰匙。」
對於日媒報導安倍想透過此行完全清算二戰歷史，華春瑩說：「去趟珍珠港就想完全地清算二戰歷史，這恐怕只是一廂情願。」
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時表示，中西方媒體這幾天都密集關注安倍訪問珍珠港。陸方注意到有報導說安倍此行將只慰靈、不道歉，而且有「很大的作秀成分」。
她表示：「不管怎麼做姿態，不管怎麼作秀，只有真誠的反思才是實現和解的鑰匙。」
華春瑩說：「世界反法西斯戰爭的東方主戰場在中國，中國人民為世界反法西斯戰爭的勝利付出了巨大的民族犧牲。沒有中國等亞洲受害國的和解，日本這一頁翻不過去。」
她呼籲日本領導人別再繼續「顧左右而言他，避重就輕」，而應真正本著對歷史和未來負責任的態度，對過去那段侵略歷史做出真誠和深刻的反省、反思，「與過去徹底地一刀兩斷」。
安倍晉三夏威夷時間26日在當地多處紀念地點停留與追思，預定27日和美國總統歐巴馬一同參訪1941年日軍偷襲的珍珠港。
安倍的幕僚曾表示，安倍沒有打算為日軍當年偷襲珍珠港道歉，但會撫慰在戰爭中喪生的英靈。1051227
(中央社)
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