印度試射飛彈針對大陸？北京：別亂猜測

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印度「烈火5號」洲際飛彈試射成功，有媒體認為是針對中國大陸。大陸外交部發言人華春瑩今天說，中印兩國不是競爭對手，而是合作夥伴，希望有關媒體不要亂做猜測。

印度可攜帶核彈頭的「烈火5號」（Agni-V）洲際彈道飛彈26日第4次試射成功。由於射程超過5000公里，印度多家媒體報導時都強調這型飛彈的攻擊範圍涵蓋中國大陸全境。

大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說，大陸注意到有印度、日本等國媒體猜測，印度這次試射飛彈是否是針對大陸，「我想印方的意圖要去問印方」。

華春瑩表示，大陸認為，中印兩國領袖存有雙方是重要開發中國家和新興經濟體的共識，彼此並非競爭對手，而是合作夥伴。

她說，大陸願意與包括印度在內的域內國家攜手，共同維護好本地區的持久和平、繁榮與穩定。

華春瑩表示：「我們也希望有關媒體不要亂做猜測，發表客觀理性的一些言論，也多做一些有利於促進中印互信和地區和平穩定的事情。」

至於印度能否發展這型可攜帶核彈頭的彈道飛彈，華春瑩說，聯合國安全理事會相關決議有明確規定。「我們也歷來認為，維護南亞地區的戰略平衡與穩定，有利於域內國家及地區的和平與繁榮。」1051227

(中央社)