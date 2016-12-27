捍衛26年 環保媽媽吹熄燈號

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強力捍衛環保26年，環保媽媽環境保護基金會吹熄燈號，規劃交棒給年輕的一代，基金會董事長周春娣今天手持出版記錄26年來環保媽媽故事書「我們一起走出的路」，讓外界不捨。

堅持捍衛環保理念的周春娣，為保護環境的作風曾相當強悍，被喻為「環保悍將」，雖然已調整脾氣，但她堅持的理念不曾稍減。

周春娣回憶民國79年3月看到媒體報導垃圾資源回收桶「外星寶寶」到高雄，卻又因「外星寶寶」占據太大空間，回收吊車回收困難，流落街頭無人認養。

周春娣以一個家庭主婦自告奮勇認養外星寶寶，安置在居住的長安大樓社區永定街旁，由於這樣一念不捨，想為當時處處垃圾大戰的台灣盡些垃圾減量的心力，卻開啟了她和一群環保夥伴們長達26年漫長環境生態保護之路。

財團法人環保媽媽環境保護基金會吹熄燈號，環保媽媽們認為已完成階段性任務，基金會因此出版這本環保媽媽故事書「我們一起走出的路」，記錄26年來環保媽媽堅持為保護環境生態的歷程。1051227

(中央社)