空難後 俄停飛所有圖波列夫154型飛機

我要評比

俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天引述不具名消息人士的話報導，俄羅斯1架軍機墜毀黑海，機上92人全數罹難後，當局下令查明空難原因前，禁止所有圖波列夫154型飛機飛行。

俄國媒體今天稍早引述國防部的話報導，當局已經尋獲失事飛機其中1個飛行紀錄器。

報導引述俄國國防部的話說：「已於莫斯科時間上午5時42分尋獲重要的黑盒子，地點在距離岸邊1600公尺、深度17公尺處。」

根據報導，尋獲的黑盒子將送至莫斯科，交由專家分析。

國防部還說，自這架軍機失事以來，已尋獲12具遺體和156塊人體殘骸。

當局表示，尋獲的遺體和屍塊將送往莫斯科進行身分確認。

這架圖波列夫154型（Tu-154）飛機25日起飛後不久便墜毀在度假勝地素溪（Sochi）外海，機上乘客包括60多名國際知名的紅軍歌舞團（Red Army Choir）成員，他們當時正前往敘利亞進行新年勞軍活動。

當局駁斥恐怖行動是這起意外的可能原因。（譯者：中央社劉文瑜）1051227

(中央社)