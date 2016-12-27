手機黏著度 芬蘭冠全球

曾因是諾基亞（Nokia）總部所在地而成為行動通訊世界霸主的芬蘭，在使用智慧手機和平板連網上，普遍度也是高人一等，原因在於費率方案便宜。

根據瑞典電信專家Tefficient近來一項針對32個歐洲及亞洲國家所做的比較顯示，2016上半年，芬蘭人在可攜帶裝置的行動數據用量上，比居第2的韓國人多近一倍。

芬蘭人太黏手機，連當局都憂心。赫爾辛基健康及社會服務部門近來發起一項活動，要父母們弄清楚他們的優先順序。

芬蘭最大電信商Elisa表示，愈來愈多父母開始和他們的青少年孩子一樣黏手機，他們近幾年來成了不停滑手機吸收網路內容的一群。

Elisa寬頻費率主管卡斯春（Matias Castren）告訴記者：「用量迅速成長是來自觀看直播影像或影片。」

他表示，行動數據用量在晚上尤其高，從青少年到退休人士等眾多芬蘭人在這個時間緊黏手機或平板，觀看電影、節目、影片或瀏覽社群媒體，而非和過去一樣看電視。（譯者：中央社蔡佳伶）1051227

(中央社)