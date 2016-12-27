王牌被KO 興大附農遭甲子園冠軍扣倒

MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，今下午進行預賽第二球隊對抗，由奈良明星隊出戰興大附農，興大附農投手派出王志庭先發。（黃國峰攝）

興大附農今天(27日)在Mazda台日高中棒球菁英對抗賽再戰日本奈良縣明星隊，王牌左投王志庭先發遭震撼教育，獨撐7.1局失11分(10分自責分)，興大附農也在8局提前以1比11遭扣倒。

奈良明星隊在預賽先敗給平鎮高中，昨日以8比2擊敗興大附農，兩支預賽排名第2的隊伍今天再度交鋒，興大附農將整場比賽交給王牌王志庭，他在首局先因隊友失誤掉1分，投到第3局時則遇上大危機，單局被打了10個人次，被敲5支安打失5分，第6局又被連續安打，8局下讓奈良拉開10分差後，比賽提前結束。

王志庭此戰獨立投完7.1局，用了133球，被敲14支安打，有4次三振，另出現4次保送和3次暴投，狂失11分(10分自責分)，吞下敗投，賽後他也苦笑形容自己「被KO了」。而奈良隊則排出3名投手輪番上陣，興大附農雖敲出7支安打，但僅在7局上靠滿壘時的觸身球搶下唯一分數。

奈良隊全場敲出的14支安打中，開路先鋒福元悠真和第4棒太田英毅都繳出單場3安表現，兩人皆為今年春季甲子園冠軍智辯學園的主力球員。其中福元悠真這次來台3戰合計敲出8支安打，表現亮眼，但他自認表現不是很好，「很多很好的球卻沒打好。」日後也希望再加強自己的長打能力。

福元悠真曾在2011年來台打U12世界盃，相隔5年後再登寶島，他提到：「台灣人都非常親切，也會用簡單日文跟他們接觸，跟上次來的時候一樣。」他也念念不忘小籠包的好滋味，談到最愛的台灣美食，他直說：「小籠包太棒了！」

總結這次台日對抗賽，奈良明星隊監督小坂將商表示：「很感謝這次有機會來台參賽，從中也看到台灣球員跑壘和出棒的積極度。」

(中時電子報)

1局下興大附農王偉哲在2壘將奈良石西駿刺殺出局。（黃國峰攝）

3局下奈良石西駿搶攻本壘，興大附農李丞齡刺殺不及。（黃國峰攝）