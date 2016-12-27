中國將加快制定境外投資條例
中新社報導，中國商務部對外投資和經濟合作司司長周柳軍今（27）日稱，下一步要加快制定頒布境外投資條例，促進對外投資健康有序發展。
2016年中國對外投資高速增長。據官方數據，今年前11個月中國對外累計投資金額1617億美元，較去年同期增長55.3％，增速是去年同期的三倍有餘。但對外投資洶湧大潮下隱藏著不少風險，如房地產等領域出現非理性對外投資傾向，一些企業在力所不逮、甚至資不抵債時還要從事對外大額投資等。
對此，周柳軍稱，今後要加強境外投資的事中與事後監管，推進境外投資中長期制度建設，包括加快出台境外投資條例和配套政策等。他透露，這一條例正在醞釀，「內容很豐富」。
周柳軍表示，要依法依規開展對外投資真實性審查。強調「這不是審批，而是要讓企業展開對外投資前做一下體檢」。並稱真實性審查要求提交的資料都是企業對外投資過程中應該同步生成的，如對外投資項目淨值調查報告、董事會管理層決策材料、企業財務報表等，不是讓企業額外增補。官方會根據真實性審查結果提醒企業審慎決策，但不會代替企業做決定。
(工商)
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