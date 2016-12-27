成大教授用互動軟體設計榕圍巾 展現歷史之美
成大校園的老榕樹，早烙印在每個成大人心底，成大教師卓彥廷博士，以自行研究的MovISee互動軟體，製作成榕園巾，數位科技的榕園巾，不僅將科技與時尚服飾串連，還內含著濃濃的成大情。
卓彥廷表示，他的MovISee圖案製作，過去都運用在家飾織品上，今年上半年起嘗試製作200公分的圍巾與絲巾，並分別在成大藝術中心、C-hub成大創意基地展覽，蘇慧貞校長蒞臨指導後，提出以MovISee軟體，製作成大85周年校慶紀念圍巾的建議，實在是莫大的鼓勵與肯定。
成大校園內最被熟悉的，首推榕園與老榕樹，也是成大畢業的卓彥廷與團隊，決定以榕園為圍巾基底，擷取榕樹與草地的「綠意」、古典校舍的「磚紅」，搭配晴空的「藍」，來設計榕圍巾，以顯現成大的書卷氣與85年歷史之美。
團隊並以澳州羊毛為質料，長200公分，寬70公分的榕圍巾，質感、設計，絲毫不遜國際精品，男、女都適合，可以多樣性穿載，不同的圍法呈現不同圖案與顏色，展現出不同風情與韻味。榕圍巾也是成大105年名譽博士的贈禮，106年將於巴黎與紐約的商展展出。
(中時)
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