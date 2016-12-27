南部十大消費新聞 食安占半數
消費者文教基金會今天公布今年南部十大消費新聞，維冠大樓於美濃強震因設計不良倒塌案居首、核災區食品擬解禁案居次；在10大新聞中有關食安占5件，消保會盼政府重視並因應。
消費者文教基金會南區分會決定承續總會十大消費新聞活動模式，以發生地在嘉義以南地區的消費新聞為主要對象，票選十大新聞。
最後結果出爐：分別是美濃大地震大樓倒塌、日本核災區食品解禁及縣市連署反彈、大客車交通事故有7成為人為因素導致、天氣影響菜價不穩連月上漲、過期海鮮製成加工品及塗改保存日期繼續販售、復興航空臨時停業忽視消費者權益。
另外，最高法院通過食品攙偽或假冒最重可處7年徒刑、維護消費者權益籲UBER適法經營、高雄蔬果產銷履歷戶數居全國之冠、五成小吃豆製品未標明基改等。
中華民國消費者文教基金會南區分會主委劉聰仁指出，消費新聞的票選是用南部人的觀點反映南部人關切的議題，盼這樣的結果可以獲得政府、法規人員的重視，也透過這樣的結果提出相對應的解決和改善方法。1051227
(中央社)
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