沒吸菸也得肺癌 這種基因突變搞鬼
不吸菸也得當心肺癌，醫師蔡俊明今天表示，近年發現「間變性淋巴瘤激(酉每)」突變是重要致癌因素，呼籲年約50歲的女性，不論有沒有抽菸都應定期做檢查。
根據國健署統計，2013年肺癌發生率高居10大癌症第2位，新增1萬1700多名患者，平均每44.7分鐘就有1人罹患肺癌。
台北榮民總醫院胸腔部主治醫師蔡俊明表示，肺癌因初期沒有明顯徵兆，通常患者要等到出現咳嗽、胸悶、胸痛、吞嚥困難，甚至因癌細胞轉移造成骨頭疼痛等，才會就醫進行篩檢，有約8成患者確診時已是晚期。
蔡俊明說，肺癌患者中，有高達9成是非小細胞肺癌（NSCLC），近年更發現「間變性淋巴瘤激(酉每)」（ALK）一旦受到刺激可能導致基因易位，產生的融合蛋白導致癌細胞形成、增生及轉移，是重要的致癌因素，而且ALK肺癌的腦轉移率相當高，是造成患者失能、致死的重要原因。
他指出，研究發現，50歲年輕族群、女性、完全沒有抽菸或有輕度抽菸史的族群，有較高ALK基因易位突變情形，因此門診中曾遇過不少生活規律、不抽菸、年紀輕輕的女性，也罹患肺癌。
蔡俊明說，醫療科技日益精進，目前針對ALK肺癌已有新一代標靶用藥，直接鎖定並消滅癌細胞，多項國內外臨床試驗顯示，新一代標靶安全性高，服用後腹瀉、反胃、便秘、嘔吐、疲累等副作用也低於傳統標靶藥，讓患者能持續服藥。
蔡俊明提醒，除了吸菸以外，油煙、家族病史、肺部疾病以及空氣汙染都是肺癌危險因子，他呼籲有接觸上述因子的危險族群，應定期做健康檢查，並透過電腦斷層、磁振造影等，及早發現肺癌。1051227
(中央社)
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