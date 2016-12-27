電子病歷好處多 奇美醫獲金獎肯定
奇美醫學中心推動醫學影像報告電子病歷多年，節省耗材及空間、人力，今年獲得衛生福利部「實施電子病歷及互通應用績優醫院獎評活動」無紙化推展競賽類別「金獎」肯定。
奇美醫學中心今天舉辦成果發表會，並正式宣告「入院紀錄」表單電子病歷上線。醫師在病患住院期間所書寫的病歷紀錄都將上線完成。
奇美醫學中心指出，院方自民國98年10月12日起推動醫學影像報告電子病歷，至今已宣告47項、224張表單上線，通過6項電子病歷檢查。所有上線電子病歷的表單不再製作紙本病歷。
院方指出，電子病歷上線後節省耗材費用、空間、轉任人力，讓服務品質效益提升，並提供即時的病歷閱覽服務，使得病人就醫免於等待傳統病歷。今年榮獲衛生福利部「105年度實施電子病歷及互通應用績優醫院獎評活動」無紙化推展競賽類別執行成效「金獎」的殊榮。
奇美醫學中心院長邱仲慶表示，院方將持續發展電子病歷，為提升病人安全與醫療品質，進一步創造民眾、政府及醫院多贏的醫療環境而努力。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。