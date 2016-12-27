電子病歷好處多 奇美醫獲金獎肯定

我要評比

奇美醫學中心推動醫學影像報告電子病歷多年，節省耗材及空間、人力，今年獲得衛生福利部「實施電子病歷及互通應用績優醫院獎評活動」無紙化推展競賽類別「金獎」肯定。

奇美醫學中心今天舉辦成果發表會，並正式宣告「入院紀錄」表單電子病歷上線。醫師在病患住院期間所書寫的病歷紀錄都將上線完成。

奇美醫學中心指出，院方自民國98年10月12日起推動醫學影像報告電子病歷，至今已宣告47項、224張表單上線，通過6項電子病歷檢查。所有上線電子病歷的表單不再製作紙本病歷。

院方指出，電子病歷上線後節省耗材費用、空間、轉任人力，讓服務品質效益提升，並提供即時的病歷閱覽服務，使得病人就醫免於等待傳統病歷。今年榮獲衛生福利部「105年度實施電子病歷及互通應用績優醫院獎評活動」無紙化推展競賽類別執行成效「金獎」的殊榮。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，院方將持續發展電子病歷，為提升病人安全與醫療品質，進一步創造民眾、政府及醫院多贏的醫療環境而努力。1051227

(中央社)