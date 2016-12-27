內蒙現罕見日柱 陸網民：道友飛升了

我要評比

大陸央視新聞微博今天報導，內蒙古錫林郭勒盟昨晚氣溫寒冷，街道照明燈光在冰晶折射下，形成罕見垂直沖天的「日柱」。相關報導及照片也引起大陸網民討論。

報導指出，內蒙古錫林郭勒盟昨晚約7時30分至9時30分，出現日柱現象。建築物的照明燈光被反射成一道道光柱，讓人如同置身於「童話小鎮」。

報導提到，天氣很冷時冰落地會成平板狀，而太陽正好升起或落下時，冰晶反射的陽光幾乎完全垂直，便會產生「日柱」。當地26日晚間出現的便是照明燈光受冰晶燈光折射而形成的日柱效應。

對此，許多大陸網民留言討論，有人直呼「哪位道友在此飛升？」認為照片中的景象宛如仙境。1051227

(中央社)