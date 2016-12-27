雲嘉南居家醫療 無縫接軌長照2.0
健保署自今年2月起推動「居家醫療照護整合計畫」，以3階段「宅急便」到宅醫療照護方式，將無縫接軌衛福部推動的長期照顧2.0計畫。
健保署南區組長林淑華、嘉義基督教醫院長陳誠仁今天連袂召開記者會指出，「居家醫療照護整合計畫」以提供「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」3階段居家醫療照護為主。
陳誠仁指出，有一名89歲的李姓老翁，二度中風臥床，每次到醫院回診，都要勞師動眾，也增加老翁就醫的痛苦，在門診主治醫師白惠文的說明下，家屬選擇接受在宅醫療。
他說，當居家醫療團隊到老翁家時，本來只能眼睜睜看著人、卻無法回應的老先生，看到團隊成員到宅探望，激動到臉都紅起來，而家屬也都很安心，可見病患與家屬對居家醫療的認同。
林淑華指出，截至民國105年10月底，全台提供社區化居家醫療整合照護有97個團隊、685家醫事服務機構，共計照護5327名行動不便患者，其中87%為65歲以上長者，讓長者可以在家安老。
她說，目前健保署南區業務組服務的雲嘉南區有12個跨層級團隊、203家醫事機構參與，占全國30%，均衡分布在9個次醫療區域，照護人數達1118人（占全國20%），連阿里山偏鄉地區都有健保醫療送到家服務。
林淑華表示，民眾若有居家醫療照護需求，可在健保署全球資訊網查詢特約醫事機構，或連繫各縣市長期照顧管理中心協助轉介，將可將無縫接軌衛福部推動的長照2.0計畫。1051227
(中央社)
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