力行環保 直貢法王推廣「素」香
「植樹造林才是真正的放生」，推廣佛法不遺餘力的直貢法王，最近到台灣弘法，在環保議題下，推廣「素」香，他強調坊間有很多香，為求味道濃郁或是持久使用了動物腺體，如麝香，甚至使用化學、重金屬物質，不僅犯殺戒，也對健康有害。
直貢法王說，放生與環保也成為當前修佛的重要課題，對修行或禪定的人來說，燃香供養佛是每天必要的功課，但許多人沒有特別注意到香的成分，不小心使用到擁有動物成分的穿山甲、麝貓香、麝鹿香、海貍香，其實都是取自動物身上氣腺體的分泌物，都算「間接殺生」，不但傷害身體，更是犯了殺戒。
他解釋，市面上如龍涎香以及麝貓香、麝鹿香、海狸香等，其實就是這些動物身上氣腺體的分泌物，這些動物成份，它們的作用是將各種不同的香料結合在一起，使香味道持久。
他提醒信徒應該從標示上辨識香的成分，並探聽販售香的業者信譽，才不會不小心燒葷香，有供佛比未供佛更糟糕。
直貢法王也教導民眾如何識別選香，他指出，可以從香味、煙以及香灰等來識別，一般混入動物香氣的香味道會特別濃郁，混入化學成分的香燃香時煙與灰會呈現黑色，建議一般民眾可從眼睛跟鼻子辨識香是否是植物香而非動物香，包括「燃香時煙會分散」、「煙灰呈現白色」、「掉落的煙灰不燙手」、以及「香氣自然清淡不過於濃郁」等。
直貢法王表示，佛教都是教導眾生慈悲為懷、利益眾生，除了唸經與修行，環保也可以利益眾生，因而他致力將環保意識傳至全世界，除了種樹、綠化環境，「利益一切眾生」不只是利益全世界的人類，也涵蓋所有動物、昆蟲和所有的生命體。他強調，一切的生命體都需要獲得關注與照顧，所以，植樹造林是真正的放生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。