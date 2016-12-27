力行環保，直貢法王推廣「素」香

直貢法王來台弘法，特別講求以環保利益眾生。（馮惠宜攝）

直貢法王教導民眾如何辨識好的線香。（馮惠宜攝）

「植樹造林才是真正的放生」，推廣佛法不遺餘力的直貢法王，最近到台灣弘法，在環保議題下，推廣「素」香，他強調坊間有很多香，為求味道濃郁或是持久使用了動物腺體，如麝香，甚至使用化學、重金屬物質，不僅犯殺戒，也對健康有害。

直貢法王說，放生與環保也成為當前修佛的重要課題，對修行或禪定的人來說，燃香供養佛是每天必要的功課，但許多人沒有特別注意到香的成分，不小心使用到擁有動物成分的穿山甲、麝貓香、麝鹿香、海貍香，其實都是取自動物身上氣腺體的分泌物，都算「間接殺生」，不但傷害身體，更是犯了殺戒。

他解釋，市面上如龍涎香以及麝貓香、麝鹿香、海狸香等，其實就是這些動物身上氣腺體的分泌物，這些動物成份，它們的作用是將各種不同的香料結合在一起，使香味道持久。

他提醒信徒應該從標示上辨識香的成分，並探聽販售香的業者信譽，才不會不小心燒葷香，有供佛比未供佛更糟糕。

直貢法王也教導民眾如何識別選香，他指出，可以從香味、煙以及香灰等來識別，一般混入動物香氣的香味道會特別濃郁，混入化學成分的香燃香時煙與灰會呈現黑色，建議一般民眾可從眼睛跟鼻子辨識香是否是植物香而非動物香，包括「燃香時煙會分散」、「煙灰呈現白色」、「掉落的煙灰不燙手」、以及「香氣自然清淡不過於濃郁」等。

直貢法王表示，佛教都是教導眾生慈悲為懷、利益眾生，除了唸經與修行，環保也可以利益眾生，因而他致力將環保意識傳至全世界，除了種樹、綠化環境，「利益一切眾生」不只是利益全世界的人類，也涵蓋所有動物、昆蟲和所有的生命體。他強調，一切的生命體都需要獲得關注與照顧，所以，植樹造林是真正的放生。

(中時)