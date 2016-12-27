陸委會防電信詐騙宣導片 改編真人真事
行政院大陸委員會製播的「預防跨境電信詐騙犯罪」宣導短片，取材自真人真事，提醒懷抱理想前往海外工作的年輕人，勿受人利用從事電信詐騙，而不自知。
陸委會主委張小月今天向媒體記者介紹這支2分19秒的「預防跨境電信詐騙犯罪，勿成為集團共犯」完整版宣導短片。
她表示，本片改編自真實案例，被害者受犯罪集團欺騙，懷抱理想前往海外工作，到了當地才知上當卻無法逃脫，被迫從事電信詐騙，最終遭警方逮捕遣返回國接受司法制裁。
陸委會指出，近來在打擊跨國電信詐騙犯罪案件過程中，政府相關單位警覺類似案例一再發生，為了避免無辜國人一再受騙，提醒受招攬而有意出國工作的民眾宜謹慎小心，避免上當。
陸委會說，台灣警方與歐洲、中南美洲等國合作，成功阻止犯罪集團在當地設立詐騙機房，有效防制電信詐騙犯罪，重新贏回台灣的國際形象。另外，台灣主動與世界各國合作查緝，讓詐騙組織在海外犯罪困難度增加。
陸委會也呼籲中國大陸珍惜過去雙方合作、累積的成果，在兩岸共同打擊犯罪協議的基礎上繼續進行合作，避免兩岸民眾持續成為犯罪集團的下一個受害者。
這支短片已於台北捷運月台播放，陸委會官網即日起播出完整版；後續將規劃於各電視台、公共運輸場合等通路陸續播映。1051227
(中央社)
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