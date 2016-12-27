校慶學生扛馬桶 原因是這樣

台東高中2年3班旁廁所，飄臭1年多，學生日前在校慶時扛馬桶、戴口罩，表達心聲。校長張瑞杰看到後，親自找出飄臭原因，還給學生乾淨的學習環境。

12月17日台東高中校慶活動，學生進場時，2年3班學生穿白色衣服，戴口罩，扛著以保麗龍和紙箱做成的大型馬桶，大家原以為是搞怪創意，但學生沒有笑容，原來是要表達1年多來的痛苦。

學生說，教室旁的男廁所，7個小便斗壞了4個，經常飄臭味，尤其是午餐時間要在臭味中用餐，已向學校反映1年多，都沒有解決，因此利用校慶表達訴求。

張瑞杰表示，校慶前，學校獲悉學生有這項訴求，於是向學生了解情況，學生告訴他，「要表達這1年來的心聲」，校長告訴學生，這問題很好解決，學校會處理。

學生原有意取消激烈的訴求，不過校長支持學生的訴求，沒有阻止。「不對就是不對」，張瑞杰說，學校應該要有給學生表達意見管道，「壓下來，不是教學之道」。

張瑞杰說，總務人員向他表示，已多次請廠商維修，但都沒找到問題。

張瑞杰說，他本身擁有水電證照，於是親自到廁所了解狀況，原來是廁所小便斗的內管有損壞，所以沖水時，尿臭味的水外溢，才會飄臭，他已經將問題告訴總務，總務會找廠商「對症下藥」改進，還給學生乾淨的學習環境。1051227

(中央社)