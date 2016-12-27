校慶學生扛馬桶 原因是這樣
台東高中2年3班旁廁所，飄臭1年多，學生日前在校慶時扛馬桶、戴口罩，表達心聲。校長張瑞杰看到後，親自找出飄臭原因，還給學生乾淨的學習環境。
12月17日台東高中校慶活動，學生進場時，2年3班學生穿白色衣服，戴口罩，扛著以保麗龍和紙箱做成的大型馬桶，大家原以為是搞怪創意，但學生沒有笑容，原來是要表達1年多來的痛苦。
學生說，教室旁的男廁所，7個小便斗壞了4個，經常飄臭味，尤其是午餐時間要在臭味中用餐，已向學校反映1年多，都沒有解決，因此利用校慶表達訴求。
張瑞杰表示，校慶前，學校獲悉學生有這項訴求，於是向學生了解情況，學生告訴他，「要表達這1年來的心聲」，校長告訴學生，這問題很好解決，學校會處理。
學生原有意取消激烈的訴求，不過校長支持學生的訴求，沒有阻止。「不對就是不對」，張瑞杰說，學校應該要有給學生表達意見管道，「壓下來，不是教學之道」。
張瑞杰說，總務人員向他表示，已多次請廠商維修，但都沒找到問題。
張瑞杰說，他本身擁有水電證照，於是親自到廁所了解狀況，原來是廁所小便斗的內管有損壞，所以沖水時，尿臭味的水外溢，才會飄臭，他已經將問題告訴總務，總務會找廠商「對症下藥」改進，還給學生乾淨的學習環境。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。