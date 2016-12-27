高中生不識納粹 紀錄片揭集中營震撼

新竹光復中學學生扮納粹事件，凸顯時下青年對納粹認知不足，「公視主題之夜」節目將播出納粹紀錄片「安妮的集中營」，揭露納粹政權、集中營的真實與震撼。

「安妮的集中營」由恐怖大師希區考克（Alfred Hitchcock）擔任腳本指導和剪輯，英美俄軍隊隨行攝影師拍攝，自1945年2月開始紀錄，真實呈現二戰期間8座集中營的情況。一名英國軍隊的攝影師曾經提到，希區考克在看過素材之後，因為心理受到太大驚嚇，必須離開工作室一個星期來平復心情，可見畫面之真實與震撼。

這個原本要作為「心理作戰」之用的政治宣傳影片，當年也因為擔心會引發德國人集體罪惡感，造成社會混亂而束之高閣。紀念德國集中營解放40週年時，美國公共電視PBS曾於1985年5月7日播出部分內容；直到2015年二戰結束70週年，PBS才全球首播完整版。

「安妮的集中營」片名是因拍攝地之一卑爾根伯森集中營，是二戰時期最著名的文學作品「安妮的日記」作者安妮法蘭克去世的地方，因而以之為名。

有鑒於近期台灣社會關注納粹議題，節目「公視主題之夜」特別安排於12月30日晚間10時，播出「安妮的集中營」（Memory of the Camps），提醒世人認清納粹的真實面貌。映後，也邀請台北大學歷史系副教授伍碧雯於節目中與主持人蔡詩萍進行對談，深度分析納粹政權、集中營等相關議題。1051227

(中央社)