桃園消費繪畫比賽 推廣網購權益
推廣消費教育，桃園市聰明消費繪畫比賽成績揭曉，今天頒獎表揚及展示，桃園市法務局長周春櫻盼透過年輕人創意表現，達到推廣網購權益效果。
桃園市「2016聰明消費繪畫比賽」成績揭曉，國中組及高中職組共選出57件優秀作品，桃園市政府今天在1樓大廳頒獎表揚，同時展示得獎作品。
周春櫻表示，為推廣消費教育，除持續辦理各式消費教育宣導活動外，今年更結合經濟發展局、地政局、體育局及教育局共同舉辦「2016聰明消費繪畫比賽」，以食衣住行等消費應注意事項作為繪畫主題。
周春櫻說，參賽作品不論繪畫技巧或是創意表現都在水準之上，透過競賽活動可以讓學生對於聰明消費、網路購物、產品標示、買屋契約等消費應注意事項及消費者服務專線1950，都有良好的認知，盼以新世代年輕人創意表達，以達教育推廣功效。
周春櫻表示，網路購物雖有不受時空限制、容易搜尋比價等方便性，但也隱藏許多陷阱，要慎選購物網站，避免在來路不明（例如只有網址、沒有賣家名稱、地址、電話等資訊）的網站購物，以免受詐騙，也不要與賣家私下交易（例如透過line、fb），以免發生糾紛時，找不到賣家，求償無門。1051227
(中央社)
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