僑泰中學師生愛心動員 助寒士尾牙吃飽

長年投入義工服務的台中僑泰中學27日動員師生到台中火車站，希望透過分送手作祝福卡片與溫暖的薑湯，實現每個寒士朋友們想團圓幸福的希望。（創世基金會提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月27日

長年投入義工服務的台中僑泰中學今天動員師生到台中火車站，希望透過分送手作祝福卡片與溫暖的薑湯，實現每個寒士朋友們想團圓幸福的希望。

每年都到寒士尾牙宴現場為弱勢對象端菜的僑泰中學師生，為了不讓寒士朋友期待落空，今天特地到台中火車站，將手作的祝福卡片與薑湯，分送給往來的旅客，希望透過每個旅客將正面能量傳遞出去，讓每雙待援的手能夠得到協助，實現每個想團圓幸福的希望。

創世基金會台中分院指出，為了讓寒士朋友們也有一頓團圓的尾牙宴，創世華山人安策略聯盟連續27年舉辦寒士尾牙，除了可以享用大餐外，還能領到一個應急的紅包。不過，今年募集尾牙宴的經費狀況不盡理想，目前僅募得3成。

創世、華山、人安策略聯盟辦理的「植物人雙軌服務暨第27屆寒士吃飽30」尾牙宴，將於明年1月22日在全台16處同步辦理，預計邀請4萬人，台中地區也將席開160桌，宴請寒士、街友、獨居長輩、清寒單媽及清寒植物人家屬享受一頓團圓暖食，並發放應急紅包，讓植物人家屬及弱勢朋友能享受一頓團圓飯。1051227

(中央社)