日相抵夏威夷 前往美軍公墓獻花默哀

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日本首相安倍晉三昨天抵達夏威夷，在今天走訪珍珠港事件遺址前，他先行前往多個公墓和紀念館獻花默哀。

美聯社說，1941年日軍偷襲珍珠港美軍基地，將美國捲入二次世界大戰。

安倍乘坐的飛機昨天抵達珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）後，他就前往太平洋國家紀念公墓(National Memorial Cemetery of the Pacific)獻花默哀。太平洋國家紀念公墓位於檀香山市中心附近一個叫龐奇包爾火山口（Punchbowl）的死火山上。

他隨後又前往附近的「愛媛丸事件紀念館」（Ehime Maru Memorial）獻花默哀。愛媛丸事件爆發於2001年，當時美國海軍潛艇撞沉日本漁船，導致9人喪生，包括數名男孩和男子。

安倍最後出席了在檀香山夏威夷會議中心(Hawaii Convention Center) 舉辦的歡迎晚宴，並發表演說提及這次的出訪。

安倍今天將前往美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial），追悼在珍珠港事件中陣亡的水兵和陸戰隊將士。安倍將是第一個參觀這個紀念館的日本首相。

安倍今天將與正在夏威夷與家人度假的美國總統歐巴馬一起參觀這個歷史遺址，屆時紀念館將公休一天。

這次的參訪至關重要，對美日兩國深具象徵意義，凸顯兩國在歷經珍珠港事件後，過去數十年來已逐漸成為親密盟友。與此同時，美日關係在歷經超過70年的物換星移，才從敵對到同盟。

日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）本月稍早說，安倍此行將不會為日軍偷襲珍珠港道歉。

他說：「日相此行目的是哀悼戰爭亡魂，不是道歉。」（譯者：中央社趙蔚蘭）1051227

(中央社)