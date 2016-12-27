桃園大溪中新派出所改建 老婦多年後找不到回家路

84歲張姓老婦27日凌晨搭著計程車返回老家，但因派出所改建，讓老婦認不出家，所幸警方協助，通知家人領回。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪區84歲張姓老婦27日凌晨搭著計程車返回老家，但只記得老家在大溪警分局中新派出所附近，計程車幾經找尋後仍未果。只好向警方報案，警方耐心詢問後，才發現老家的確在派出所附近，但因原地改建，老婦才認不出來，趕緊通知家人前來領回。

警方表示，張姓老婦疑似年邁記憶力不佳，忘了自己的個資、家中電話及回家的路，原本住在新北市鶯歌的老婦，出門後請計程車載她回大溪老家，她只記得在中新派出所旁邊，其餘都沒有印象。但計程車在派出所附近繞了許久，老婦仍想不起來住在哪裡。

計程車司機因此向警方報案，警方詢問後，得知老婦搬家許久，因此推測派出所當時仍未改建，老婦因此想不起自家住在哪裡。後來經過警政系統查詢後，順利找到老婦兒子，並請將其帶回。

(中時)