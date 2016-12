台灣國際陶藝雙年展倒數 陶博館FB辦抽獎

民眾可在陶博館FB找到館員「文青儀」、「模特喬」、「天使琪」及「闆娘釗」的貼文,在留言區留下口號並標註朋友即可抽全球限量簽名款帆布袋。圖為「文青儀」。(陶博館提供)

圖為「模特喬」。(陶博館提供)

圖為「天使琪」。(陶博館提供)

圖為「闆娘釗」。(陶博館提供)

全球四大陶藝雙年展之一的台灣國際陶藝雙年展,展期剩下最後7天,陶博館特別在粉絲專頁舉辦「『袋』走你的專屬陶觀-Facebook粉絲限時抽抽樂」,民眾只要滑滑手機、動動手指,就有機會獲得首、金獎的限量簽名款帆布袋!

鶯歌陶博館配合「陶觀-2016台灣國際陶藝雙年展」推出全球獨家陶藝家簽名款帆布袋的抽獎活動,有興趣的人可上陶博館粉絲專頁,找到指定貼文後,在留言區留下「Check In and Check Out the Taiwan Ceramics Biennale」,並成功標註3位朋友的帳號,即有資格參加抽獎。獎品為印有本屆陶藝雙年展首、金獎得獎作品的絹印圖樣及得獎者親筆簽名,總共限量20個,活動到2017年1月2日24時止,預計1月3日抽出並公告得獎者。

(中時)