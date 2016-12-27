市區道路養護管理與人行環境無障礙考評 南市獲佳績

我要評比

工務局長蘇金安（右）代表前往，接受內政部葉俊榮部長頒獎表揚。（黃文博翻攝）

內政部27日在交通部運輸研究所辦理「105年度市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」頒獎典禮，台南市在六都中脫穎而出，人行環境部分榮獲全國第一、交通安全獲得第三名；綜合成績直轄市組第二名，工務局長蘇金安代表前往，接受內政部葉俊榮部長頒獎表揚。

內政部營建署為有效推動建構市區道路無障礙環境，提供用路人安全、舒適、無障礙的人行、車行環境，105年度除原有道路、人行環境二項評比外，首次加入交通安全項目辦理，顯示考評考量項目愈趨全面，台南市本次再次獲獎更顯可貴，考核結果也將列入營建署補助地方政府計畫經費之參考依據。

工務局表示，市府六年來持續推動路平專案，道路平整順暢讓民眾直接有感；而在台南市往國際宜居城市目標邁進的同時，建置以人為本的友善人行環境也成為重點執行項目，因此市府工務團隊近來也投入大量心力辦理人行無障礙環境改善，爭取中央補助經費。

工務局透過加強校園通學步道環境改善以及推行騎樓暢通、整平計畫，保持行人通行無礙，並建置完整路網，連續三年度獲得中央以第一名表彰認同，更為台南市額外爭取800萬元的人行環境建置與改善的補助經費。

(中時)