房子變大了！建商主打設計魔術大空間吸客

總太地產在北屯區推出的「美樂地」建案，將空間極大化，營造出穿透、延伸感，為隱空間加值。（盧金足攝）

太平區銓威建設「一中樂敘」，強調豪宅細膩設計，CP值高。（盧金足攝）

好不容易買了人生第一間房，每晚下班回到家後，總覺得家中空間不夠寬敞，但是負擔得起的房子不夠住，漂亮的房子房貸又背不起，讓許多年輕人覺得想脫離無殼蝸牛遙遙無期？台中市有建商特別在空間上下功夫，將空間極大化，凸顯隱空間的加值學，減少房貸壓力，又可以購屋圓夢。

台中市不動產開發商業同業公會副理事長林正昇表示，對於小資及首購族群而言最主要的課題是，如何在資金有限的情況下，去對地段、價格、空間以及現代年輕人所講究的生活品質做出取捨，在這些條件下去取得平衡，才能夠住得輕鬆又愉快。

建商為讓購屋者覺得值回票價，同樣的坪數捨棄裝飾性的牆面，將空間極大化，營造出穿透、延伸感，不但保有原有的房間數，還可以創造出視覺上更寬廣的空間，讓住戶回到家享受寬敞的房子。

台中市不動產開發商業同業公會副理事長林正昇表示，對於小資及首購族群而言最主要的課題是，如何在資金有限的情況下，去對地段、價格、空間以及現代年輕人所講究的生活品質做出取捨，在這些條件下去取得平衡，才能夠住得輕鬆又愉快。

位於北屯區的總太「美樂地」，以每坪17.5萬起的超低價，推出兩房、二加一房跟三房的房型，主打3D原則，低總價、低壓力、低排碳的高品質生活，只為了讓每位住戶享受到高CP值的超值美宅，服務及品質不打折。

為了將空間極大化，家中省去許多的裝飾性空間，以機能性搭配雅致品味的設備建材，如自然健康新主義，開放式廚房搭配著隱藏式排油煙機、瓦斯爐及烘碗機，超耐磨木地板等。衛浴部分，更有湯屋式主浴，回到家就可以泡湯放鬆，戶戶衛浴皆有對外窗，確保通風舒適的環境。

25-37坪的小宅，規畫各式收納空間，讓住戶享有品味居家宅，陽台做成降板的設計，將視覺上做個更廣的延伸，讓住戶可以在自己家中玩玩開心農場，可以體會農耕樂趣，還可以食的安心，省了荷包又賺了健康。

太平區銓威建設「一中樂敘」中小坪數規畫，強調豪宅細膩設計，CP值相當高，規畫2~3房，31~41坪，公設包含實用性高的大廳、交誼廳、健身房、兒童遊戲室。

為提升居住舒適度，「一中樂敘」客廳以大面落地窗設計，大門及房間門高特別延伸至2.35米，增加採光、降低空間壓迫感；衛浴對外開窗、空氣單層獨立對外排放，保持浴廁乾燥及空氣流通。

此外，銓威建設還提供客製化的裝潢選配，精選多色廚具面板、德國精工太格木地板及壁面油漆，讓客戶自由選配，受市場好評。

(中時)