老字號紅屋鐵板燒 邀請人安平安站寒士吃飯

新竹市老字號紅屋鐵板燒董事長林蔚哲（後排中），27日邀請50位寒士朋友，提供每人1200元免費套餐，讓他們在寒冬中，享受熱呼呼的餐食。（郭芝函攝）

「第27屆寒士吃飽30」尾牙，明年1月22日將登場，由於目前經費尚缺5成，新竹市老字號紅屋鐵板燒董事長林蔚哲得知，立刻捐出紅屋1日所得，27日邀請50位寒士朋友，包場提供每人1200元餐食，讓他們在寒冬中飽餐，盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業共同響應。

新竹市紅屋鐵板燒，以高消費方式經營，價位落在1180至2680元，1997年創立至今，首次包場舉行餐會，林蔚哲說，由於與人安心竹平安站長林俊智，同樣來自宜蘭，在他極力邀約下，認助5至6萬的餐食，動員全體員工，讓寒士們吃得飽、吃得好，尾牙更加順利進行。

林俊智說，紅屋鐵板燒服務客層，雖是金字塔頂端，但卻能看見社會底層的寒士朋友，感到揪甘心。明年1月22日寒士尾牙，新竹地區預計辦理120桌，宴請寒士、街友、獨居長輩、單親媽媽。

由於目前尚缺5成、約60萬元經費，林俊智呼籲大眾，支持1桌團圓熱食、10份應急紅包，共計1萬元，愛心專線：新竹平安站03-527876、劃撥帳號19890201（戶名：人安基金會，註：尾牙）。

(中時)