病例無紙化 奇美醫學中心榮獲評選金獎
奇美醫學中心於今年榮獲衛生福利部「105年度實施電子病歷及互通應用績優醫院獎評活動」無紙化推展競賽類別執行成效『金獎』的殊榮。
在奇美醫學中心院長邱仲慶率領下，歷經八年跨團隊的合作與努力，以病歷無紙化為目標，提昇醫療品質及促進病人安全為宗旨，全力推動電子病歷。積極建構以病人為中心之連續照護紀錄多維度的「病歷彙總系統」，以期取代紙本病歷並兼顧醫療品質。
98年10月12日順利推動醫學影像報告電子病歷，迄今已宣告47項/224張表單上線，通過六項電子病歷檢查。所有上線電子病歷的表單即同時不再製作紙本病歷，為全國率先電子病歷上線即無紙化的醫療院所。
(中時)
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