農糧署輔導高麗菜外銷 農民：幼稚園的家家酒

我要評比

農糧署副署長蘇茂祥（右三）、雲林副縣長張皇珍（左三）出席高麗菜出口韓國記者會，外銷總量30公噸，約是6分地的菜園產量。（周麗蘭攝）

高麗菜最近供過於求，一個月來從天價崩跌為菜土價，菜農哀號遍野，農糧署輔導二崙果菜生產合作社外銷30公噸到韓國。不過，1分農地生產5公噸高麗菜，30公噸約是6分地的菜，農民認為「幼稚園的家家酒」，還不如收購轉贈邦交國還較有意義。

農糧署預估高麗菜耕作面積超過需求60公頃，導致價格持續下滑，已滯銷半個月，產地高麗菜每公斤約7、8元。菜農表示，颱風後高麗菜一箱（20公斤）賣飆到1800元，現在跌到只剩100元，相差18倍。

農糧署副署長蘇茂祥、雲林副縣長張皇珍今天出席高麗菜外銷韓國記者會，推薦此次30公噸高麗菜出於神農獎得主蔡宜修所種。蘇茂祥表示，後續將再爭取日本、新加坡、美國、加拿大訂單，盼穩定國內高麗菜價格。

不過菜農林家靖表示，農糧署如果要聲稱外銷救高麗菜價，至少有3000公噸、3萬公噸再說，高麗菜園一分地就產出5公噸，賣到韓國30公噸，不過是6分地種的，「實在太離譜了！」

林家靖抨擊，「幼稚園小朋友的家家酒嘛！」買三十公噸高麗菜的手筆，隨便西螺菜商買的都比這個數字多，政府不該玩小孩子把戲，未來天氣一直這麼好，菜價會更低，希望不會崩破血本價每公斤五元。

菜商兼菜農張清發表示，農糧署輔導外銷的政策找合作社場，合作社場大多是契作，一般農民受惠不到，30公噸也只是九牛一毛。

張清發認為， 與其要拜託外國人買台灣高麗菜，不如政府收購盛產的高麗菜、米做外交，菜不會跑進任何人口袋裡，台灣農民、外國人民都受益，比金錢凱子外交務實。

縣府農業處表示，全台高麗菜種植面積600公頃，雲林縣有300公頃，比需求量多出60公頃，目前價格低迷，除與產量大增有關，主要是氣候不冷，消費者吃不多，也希望國內民眾趁物美價廉，多吃高麗菜幫助農民。

(中時)