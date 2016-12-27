弱智男失蹤5日 巧遇女警助返家

我要評比

患有中度智能障礙的宋姓男子，從高雄岡山騎單車外出，失蹤5天後，在100多公里外的嘉義縣蒜頭糖廠被女警顏紋伶發現，協助返家。

嘉義縣朴子警分局表示，六腳分駐所警員顏紋伶、康志遠於25日下午在蒜頭糖廠巡邏時，發現一名身形單薄、衣著邋遢的男子坐在路旁，嘴裡喃喃自語，直嚷著「我要回家」。

顏紋伶上前查詢男子身分，但這名男子卻語無倫次，連住哪裡都不知道，疑似有智能障礙情形，由於男子身上未攜帶身分證件，顏、康2人於是將他帶回分駐所查證身分。

經警方以行動電腦M-police即時相片比對，成功比對出這名男子姓宋，今年26歲，住在高雄市岡山區，於是立即連繫宋男家屬。

宋男的父親表示，兒子患有中度智能障礙，本月20日從高雄住家騎單車外出後，即不知去向，失蹤期間，家人四處搜尋未果，令家人十分擔心，沒想到他竟然騎了100多公里到嘉義。

由於宋男的家人遠在高雄，無法立即前往嘉義將他接回，由宋男家屬委請警方代叫計程車護送返家團聚。

警方表示，顏紋伶、康至遠平時認真負責，尤其顏紋伶是東海大學外文系畢業的高材生，長相甜美，工作細心，是一位才智兼備的女警。1051227

(中央社)