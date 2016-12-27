黃復興併選案 藍中常會28日討論

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國民黨21日通過黨主席選舉時程等案，引發黨內爭議。有中常委認為黃復興黨代表併選案明年實施太過倉促，黨中央也盡量與每位常委溝通，希望找出共識，圓滿解決。

中常委姚江臨等人不滿中常會強行通過主席選舉時程，委請律師向台北地方法院遞狀，向法院聲請暫時處分，要求國民黨不得執行決議。

副主席郝龍斌也說，上週決議只有5個中常委在場不符合民主程序，黨中央要有廣納各方意見高度，討論後再做決議。郝龍斌並明確主張，黃復興黨代表分開選舉，增加黨代表名額。

黨務人士指出，黨內對黨主席選舉時程沒有意見，但對黃復興併選案有不同意見，黨中央與中常委廣泛進行溝通，包括黨主席洪秀柱本人，都有直接或間接與中常委溝通，希望找出好的方案。

黨中央先前宣布黃復興併選案，主張票票等值。據了解，這是4年前前主席馬英九承諾的方向。黨務人士分析，要達到這個目標有幾種方式，併選是其中之一，但會使得一般黨代表的選舉難度提高；此外，可以增加黃復興黨代表的名額，但在黨代表總數不變的情況下，會擠壓到一般黨代表名額。

國民黨秘書長莫天虎受訪表示，黨中央希望這件事能圓滿解決，「不要再僵下去」，分開選舉、名額增加都有可能是討論的方向，就看明天中常會如何討論出共識。

中常委姚江臨受訪指出，一般重大選制改變都要提前公布，黨中央卻在5個月前才公布，他認為明年應該維持現行的分開選舉方式，至於黃復興黨代表名額是否增加，可以討論。

文傳會副主委胡文琦上午針對此事表示，國民黨不是一言堂，常委關心黃復興黨代表的選舉制度，有任何疑問希望回到中常會裡討論，可以訂日出或日落條款，但沒來開會就無從討論。

國民黨中常會上週因出席人數不足延遲開會，還引發強行通過決議的爭議，明天中常會黨內也思考盡量開放，化解爭議。1051227

(中央社)